SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 278,15 EUR.

Die SAP SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 278,15 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 279,70 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 277,65 EUR. Bei 279,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.240 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 279,70 EUR erreichte der Titel am 12.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.02.2024 bei 160,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,38 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 281,11 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 28.01.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,37 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 9,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

