SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 174,90 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 174,90 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 176,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 175,80 EUR. Bisher wurden heute 283.699 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 178,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 106,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 184,50 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,41 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.468,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,97 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

