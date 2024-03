SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 175,82 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 175,82 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 176,76 EUR. Bei 175,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 710.139 Stück.

Bei 178,48 EUR markierte der Titel am 07.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 106,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 39,55 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,15 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 184,50 EUR an.

Am 23.01.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 1,41 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.468,00 EUR im Vergleich zu 8.436,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 22.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von SAP SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

