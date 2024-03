SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag in Grün

Blick auf SAP SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 175,96 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 175,96 EUR nach oben. Bei 176,20 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 72.479 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 178,48 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 1,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 106,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 39,60 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 184,50 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 23.01.2024. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 8.468,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 8.436,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

