SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 241,60 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 241,60 EUR. Bei 241,90 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 238,65 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 718.482 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 17,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (163,82 EUR). Abschläge von 32,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 286,50 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 9,38 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 22.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 28.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

