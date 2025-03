SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Mittwochvormittag zu

SAP SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 239,30 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 239,30 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 239,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 238,65 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 159.385 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,82 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 31,54 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 286,50 EUR.

SAP SE gewährte am 28.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,37 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 28.04.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,27 EUR je SAP SE-Aktie.

