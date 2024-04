SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag in Grün

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 171,86 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 171,86 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 174,22 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 326.427 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,48 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 7,34 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,10 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 187,50 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 23.01.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.468,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 8.436,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 29.04.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,98 EUR je SAP SE-Aktie.

