SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 124,18 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 124,18 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 124,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,68 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 180.069 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (127,20 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 2,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 35,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 131,08 EUR.

Am 21.04.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.441,00 EUR – ein Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 20.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.07.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,23 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

SAP-Aktie fällt zurück Barclays hebt Ziel für SAP an

SAP-Aktie dennoch leichter: UBS rechnet mit guten SAP-Zahlen und hebt das Kursziel an