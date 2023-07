SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag stärker

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 124,84 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 124,84 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,26 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 602.968 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 1,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 36,25 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 131,08 EUR an.

Am 21.04.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 7.441,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,14 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte SAP SE am 20.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 18.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

