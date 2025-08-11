SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich SAP SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 247,25 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 247,25 EUR abwärts. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 247,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 248,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.054 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,66 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 188,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 31,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 291,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. SAP SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je Aktie aus.

