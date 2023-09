SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit roter Tendenz

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 126,06 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 126,06 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 125,32 EUR. Mit einem Wert von 127,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 715.106 Stück.

Am 08.09.2023 markierte das Papier bei 131,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 134,58 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 20.07.2023 vor. Das EPS lag bei 1,07 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,96 EUR je Aktie eingefahren. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.554,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 19.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 17.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,14 EUR je SAP SE-Aktie.

