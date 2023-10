SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 125,86 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 125,86 EUR. Bei 125,94 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 204.160 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2023 auf bis zu 131,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,64 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 133,08 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 20.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,96 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 7.554,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 7.517,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte SAP SE am 18.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 17.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,15 EUR je SAP SE-Aktie.

