SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag im Aufwind

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 125,42 EUR.

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 125,42 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 125,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,20 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.588 Stück gehandelt.

Am 08.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 5,01 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,25 EUR ab. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 50,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,08 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 20.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.554,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.517,00 EUR umgesetzt worden waren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 17.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

DAX aktuell: Schlussendlich Gewinne im DAX