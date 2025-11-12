SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittwochmittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 219,35 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 219,35 EUR. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 220,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 235.108 SAP SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,25 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,70 EUR. Dieser Wert wurde am 16.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 4,40 Prozent Luft nach unten.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 292,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,08 Mrd. EUR gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 28.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

