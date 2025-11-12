SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Nachmittag zu

SAP SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 220,20 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 220,20 EUR nach oben. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 220,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 219,35 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 455.785 Aktien.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,75 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 16.09.2025 auf bis zu 209,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 5,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 292,22 EUR.

Am 22.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,72 EUR, nach 1,25 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 9,08 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 29.01.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 28.01.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

