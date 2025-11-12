SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 218,90 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 218,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 219,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 219,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.757 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 29,51 Prozent wieder erreichen. Am 16.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 209,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,20 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 292,22 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,08 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SAP SE am 29.01.2026 präsentieren. Am 28.01.2027 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

