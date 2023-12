SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit Verlusten

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 146,10 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 146,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 144,80 EUR. Bei 146,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 250.612 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei 149,12 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,07 Prozent. Bei 96,12 EUR fiel das Papier am 30.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 34,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,00 EUR aus.

SAP SE veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.744,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.841,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie tiefer: Microsoft weitet Cloud-Kapazität in Deutschland deutlich aus

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker