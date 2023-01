SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag stärker

Um 04:22 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 107,64 EUR nach oben. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 108,00 EUR. Bei 107,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 976.457 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 123,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,26 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,36 EUR.

Am 25.10.2022 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.841,00 EUR – ein Plus von 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 6.845,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte SAP SE am 26.01.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 24.01.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

