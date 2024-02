SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 165,00 EUR.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 165,00 EUR abwärts. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 164,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 72.533 SAP SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2024 bei 169,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 2,67 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2023 Kursverluste bis auf 105,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Im Jahr 2022 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,05 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,99 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 181,20 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 23.01.2024 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.468,00 EUR – ein Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8.436,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 22.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus