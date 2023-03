SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Abschlägen

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 107,16 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,80 EUR nach. Bei 110,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 747.470 SAP SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 113,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (79,58 EUR). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 34,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 119,45 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 26.01.2023 vor. Das EPS lag bei 1,00 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 8.436,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7.981,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 21.04.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 23.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

So schätzen die Analysten die SAP SE-Aktie im Februar 2023 ein

SAP-Aktie gefragt: UBS belässt die Einstufung für SAP auf 'Buy'

SAP-Aktie im Aufwind: Finanzinvestor Silver Lake hat Offerte für Qualtrics abgegeben - NASDAQ-Titel Qualtrics-Aktie legt zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG