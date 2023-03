SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 3,4 Prozent auf 106,70 EUR nach. Bei 106,28 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.540.490 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,44 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 5,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Abschläge von 34,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 120,36 EUR.

SAP SE gewährte am 26.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.436,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.981,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 21.04.2023 vorlegen. Am 23.04.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2023 5,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

