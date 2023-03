SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 110,28 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 110,12 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,76 EUR. Zuletzt wechselten 127.472 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,79 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 38,58 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,45 EUR an.

SAP SE gewährte am 26.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 1,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent auf 8.436,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.981,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 21.04.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 23.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von SAP SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

So schätzen die Analysten die SAP SE-Aktie im Februar 2023 ein

SAP-Aktie gefragt: UBS belässt die Einstufung für SAP auf 'Buy'

SAP-Aktie im Aufwind: Finanzinvestor Silver Lake hat Offerte für Qualtrics abgegeben - NASDAQ-Titel Qualtrics-Aktie legt zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible