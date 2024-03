SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag schwächer

SAP SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 176,26 EUR nach.

Die SAP SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 176,26 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 175,50 EUR nach. Bei 176,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 278.797 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (178,48 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2024. Mit einem Zuwachs von 1,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,04 EUR am 15.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,27 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 184,50 EUR an.

SAP SE gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 8.468,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte SAP SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

