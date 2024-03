SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 175,06 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 175,06 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 174,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 600.511 SAP SE-Aktien.

Am 07.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 178,48 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 1,92 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 107,04 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 38,86 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 184,50 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.468,00 EUR gegenüber 8.436,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von SAP SE.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Bekannter Tesla-Bulle wird pessimistischer: Warnung vor möglichem Verlust bei Tesla

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne