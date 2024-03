SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Abschlägen

Kurs der SAP SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 176,54 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 176,54 EUR ab. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 176,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,64 EUR. Zuletzt wechselten 54.700 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 178,48 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,10 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,04 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 184,50 EUR an.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.436,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.468,00 EUR ausgewiesen.

Am 22.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Bekannter Tesla-Bulle wird pessimistischer: Warnung vor möglichem Verlust bei Tesla

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne