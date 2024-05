SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag höher

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 176,44 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 176,44 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 176,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 121.793 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,48 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Mit einem Zuwachs von 4,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 32,83 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 194,30 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE gewährte am 22.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,04 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 vorlegen. SAP SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

