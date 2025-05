SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Nachmittag ausgebremst

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 261,15 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 261,15 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 260,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 264,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 434.944 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Gewinne von 8,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2024 (165,26 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 36,72 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,38 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 288,11 EUR.

Am 22.04.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Am 16.07.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,16 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

