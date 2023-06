SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel SAP 125,00 EUR

0,81% Charts

News

Analysen

Um 15:52 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 124,56 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 125,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 748.971 SAP SE-Aktien.

Bei 125,70 EUR erreichte der Titel am 13.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 36,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 126,25 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE gewährte am 21.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 7.441,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 7.077,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.07.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von SAP SE.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,21 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Salesforce-Aktie an der NYSE dennoch tiefer: Salesforce mit Gewinnsprung

SAP-Aktie fester: Salesforce-Bilanz hebt Stimmung unter SAP-Anlegern

Analysten sehen für SAP SE-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com