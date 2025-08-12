SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Mittwochmittag fester

SAP SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 237,25 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 237,25 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 237,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 236,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 512.168 SAP SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 16,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.08.2024 auf bis zu 189,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,24 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 291,56 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent auf 9,03 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,04 EUR im Jahr 2025 aus.

