SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 237,50 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 237,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 237,80 EUR. Bei 236,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 982.009 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 19,37 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 189,22 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 25,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je SAP SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 291,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 0,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,92 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

