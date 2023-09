SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 126,10 EUR.

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 126,10 EUR ab. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 125,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 125,80 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 35.644 Aktien.

Am 08.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,70 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 4,25 Prozent niedriger. Bei 79,58 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 58,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 134,58 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 20.07.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,96 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.554,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.517,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte SAP SE am 19.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 17.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

NYSE-Titel Oracle-Aktie schließt tiefrot: Cloud-Wachstum von Oracle verlangsamt sich

SAP-Aktie höher: Ankündigung zu LeanIX-Übernahme wirkt nach - Rekordhoch im Blick

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SAP SE eingebracht