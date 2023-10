SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von SAP SE

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 125,16 EUR.

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 125,16 EUR ab. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 125,02 EUR nach. Bei 125,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.990 SAP SE-Aktien.

Am 08.09.2023 markierte das Papier bei 131,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 4,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 83,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 33,49 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 20.07.2023. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.517,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.554,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte SAP SE am 18.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 17.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

