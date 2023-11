SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag stabil

So bewegt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 134,90 EUR bewegte sich die SAP SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die SAP SE-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 134,90 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 135,26 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 134,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 49.510 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2023 bei 135,26 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 0,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,12 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,75 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 136,83 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 18.10.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.841,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.744,00 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 23.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 5,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

