SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag schwächer

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 146,54 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 146,54 EUR ab. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 146,48 EUR nach. Mit einem Wert von 147,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 670.684 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 149,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.12.2022 (96,12 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 34,41 Prozent sinken.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 142,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 18.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 23.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,20 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

NYSE-Titel Oracle-Aktie fällt zweistellig: SAP-Rivale Oracle wächst weniger als erwartet

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker