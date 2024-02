SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 164,20 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 164,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 164,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 283.345 SAP SE-Aktien.

Bei 169,40 EUR erreichte der Titel am 08.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2023 Kursverluste bis auf 105,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 35,80 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,05 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,99 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 181,20 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 23.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.468,00 EUR umgesetzt, gegenüber 8.436,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 22.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

