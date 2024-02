SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Aufschlag

SAP SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 163,24 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 163,24 EUR zu. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 163,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 162,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.095 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 3,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 35,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,99 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,05 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 181,20 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.468,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8.436,00 EUR eingefahren.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 22.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte SAP SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,25 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Minus

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone