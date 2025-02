SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Zum Vortag unverändert notierte die SAP SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 280,15 EUR.

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 280,15 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 280,60 EUR zu. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 279,45 EUR. Bei 279,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 77.059 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,43 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 161,68 EUR am 21.02.2024. Mit einem Kursverlust von 42,29 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 281,11 EUR an.

Am 28.01.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,02 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 28.04.2026 dürfte SAP SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert letztendlich

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt letztendlich zu

Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im TecDAX