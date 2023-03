SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag nordwärts

Das Papier von SAP SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 108,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 108,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.605 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,44 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Mit einem Zuwachs von 4,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,58 EUR ab. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 36,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 120,36 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 26.01.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.436,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.981,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.04.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 23.04.2024.

