SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 175,08 EUR.

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 175,08 EUR. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 174,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 175,68 EUR. Zuletzt wechselten 250.402 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2024 markierte das Papier bei 178,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 1,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 107,04 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 38,86 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 184,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.01.2024. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.468,00 EUR – ein Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8.436,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.04.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

