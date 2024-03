SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Nachmittag

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 175,12 EUR abwärts.

Das Papier von SAP SE befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 175,12 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 174,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 175,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 578.788 SAP SE-Aktien.

Am 07.03.2024 markierte das Papier bei 178,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 1,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 107,04 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 184,50 EUR.

SAP SE gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 8.468,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

