SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 175,26 EUR nach.

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 175,26 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 175,26 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 175,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.920 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 178,48 EUR markierte der Titel am 07.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,84 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 107,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,93 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 184,50 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,41 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent auf 8.468,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

