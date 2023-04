SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Freitagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel SAP 115,84 EUR

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 116,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 117,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 695.205 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 117,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 1,36 Prozent Luft nach oben. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 46,04 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 124,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 26.01.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 8.436,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7.981,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte SAP SE am 21.04.2023 präsentieren. SAP SE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,34 EUR fest.

