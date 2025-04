SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag höher

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 230,60 EUR nach oben.

Das Papier von SAP SE konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 230,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 230,75 EUR. Bei 228,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 688.673 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 22,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,82 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 40,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,37 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 280,88 EUR.

SAP SE ließ sich am 28.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent auf 9,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 22.04.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.04.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

