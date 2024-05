SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 175,70 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 175,70 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 175,60 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 176,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 145.095 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,00 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.07.2023 (118,52 EUR). Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 48,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,30 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 22.04.2024 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,71 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 22.07.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 17.07.2025.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,66 EUR je Aktie.

