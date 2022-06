SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX knapp im Minus -- Asiatische Börsen schließen uneinheitlich -- BTC nahe 20.000 US-Dollar -- HORNBACH passt Gewinnprognose an -- EVOTEC, WACKER CHEMIE, Twitter im Fokus

Pfizer will bei Krebsmittel mit MorphoSys kooperieren. Air France-KLM sichert sich Milliardensumme zur Rückzahlung von Staatshilfen. Atos will Unternehmen möglicherweise aufspalten. Warburg mit Kaufempfehlung für Deutsche Börse-Titel. Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen seit Pandemie-Beginn auf Rekordhoch. UBS stuft AstraZeneca-Aktien auf "Neutral" ab.