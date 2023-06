SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Nachmittag ab

Aktien in diesem Artikel SAP 125,02 EUR

Die SAP SE-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 124,74 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 124,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 513.927 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.06.2023 bei 125,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,58 EUR am 24.09.2022. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 36,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,25 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 21.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.441,00 EUR – ein Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte SAP SE am 20.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 18.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,21 EUR fest.

