SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag schwächer

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 127,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 127,60 EUR. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 127,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 159.534 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 79,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 37,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,08 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 21.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.441,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 18.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,23 EUR je Aktie belaufen.

