SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Nachmittag

Die Aktie von SAP SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 128,66 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,70 EUR zu. Bei 128,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 664.522 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 128,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 0,03 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,58 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,15 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 131,08 EUR.

Am 21.04.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.441,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7.077,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 20.07.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 18.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,23 EUR je SAP SE-Aktie.

