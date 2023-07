SAP SE Aktie News: SAP SE verbilligt sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 127,76 EUR ab.

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 127,76 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 127,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 128,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.576 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 128,36 EUR erreichte der Titel am 13.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit Abgaben von 37,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 131,08 EUR.

Am 21.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.441,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7.077,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 20.07.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 18.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,23 EUR je SAP SE-Aktie.

