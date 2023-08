SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Nachmittag an

SAP SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 126,78 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 126,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 127,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 893.637 SAP SE-Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,54 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,18 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,58 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,08 EUR.

Am 20.07.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,96 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.554,00 EUR im Vergleich zu 7.517,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 17.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,12 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

